Ciclista falleció tras ser impactado por un auto en Rocha: alcoholemia dio positiva

Policiales

Montevideo Portal

Un ciclista falleció en un siniestro de tránsito en la mañana de este domingo, luego de ser impactado por un automóvil en el departamento de Rocha, informó Policía Caminera.

El accidente ocurrió a las 6:55 en el kilómetro 320 de la ruta 9, en sentido de este a oeste. Al momento del siniestro, tanto el ciclista como el conductor del automóvil conducían de este a oeste.

Al conductor del coche, un uruguayo de 23 años con matrícula brasileña, se le realizó una prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo: 1,49. En tanto, la víctima fatal tenía 51 años.

La ruta se encuentra cortada y el tránsito se desvía por ruta 9 vieja (lateral).

Montevideo Portal