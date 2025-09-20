Ciberataque en Europa afecta a varios aeropuertos: aerolíneas debieron cancelar viajes

Internacionales

Un ciberataque provocó este sábado caos en varios aeropuertos europeos, generando largas colas y la cancelación de vuelos. El incidente afectó especialmente a los aeródromos de Bruselas, Heathrow (Londres) y Berlín-Brandeburgo, mientras que en Dublín la Terminal 2 fue evacuada por una "alerta de seguridad" ajena al ataque.

En Heathrow, el aeropuerto con mayor actividad de Europa, el impacto del ciberataque llevó a cancelar "una docena" de vuelos de ida y "otra docena" de vuelta, lo que representa alrededor del 1 % de los 1.300 servicios previstos. La Terminal 5, donde opera principalmente la aerolínea British Airways, apenas se vio afectada al no depender del sistema comprometido.

La situación fue más grave en Bruselas, donde 35.000 pasajeros vieron alterados sus planes de viaje. Allí, las operaciones de facturación y embarque tuvieron que hacerse de forma manual, lo que generó largas colas y esperas. El aeropuerto belga informó que el problema seguirá impactando el domingo y pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos programados para evitar demoras y cancelaciones de último momento. Durante la jornada del sábado, se cancelaron al menos nueve vuelos, cuatro fueron desviados y otros quince sufrieron retrasos superiores a una hora.

El ataque tuvo como objetivo a Collins Aerospace, compañía proveedora de sistemas de facturación y embarque utilizada por múltiples aerolíneas. Según informó la BBC, la empresa matriz RTX reconoció una "interrupción" en sus sistemas e indicó que trabaja para resolverla. "El impacto se limita a la facturación electrónica de clientes y la entrega de equipaje y puede mitigarse con la facturación manual", explicó Collins Aerospace. Por su parte, medios belgas informaron que el ataque se habría realizado mediante un programa que bloqueó los datos de los servidores y que los ciberatacantes exigen un rescate.

En paralelo, el aeropuerto de Dublín enfrentó una situación de emergencia luego de que la Terminal 2 fuera evacuada por un equipaje "preocupante". El hecho ocurrió sobre las 11:30 hora local y horas más tarde la administración informó en la red social X que la instalación "ha recibido el visto bueno". No obstante, advirtieron que "es posible que continúen algunas interrupciones temporales durante el resto del día" y recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas.

