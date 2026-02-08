Choque frontal en Ruta 26 deja un fallecido en Cerro Largo

Policiales

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado 8 de febrero dejó como saldo una persona fallecida en la Ruta 26, a la altura del kilómetro 5, en las inmediaciones de La Pedrera, departamento de Cerro Largo.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el siniestro tuvo lugar a las 03:16 horas, cuando dos automóviles que circulaban en sentido Río Branco–Melo colisionaron con una camioneta que se desplazaba en sentido contrario. El primer automóvil impactó de frente con la camioneta, mientras que el segundo vehículo involucrado chocó por alcance tras la colisión inicial.

El conductor del primer automóvil falleció en el lugar como consecuencia del impacto. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la identidad de la víctima ni sobre el estado de salud de los otros ocupantes de los vehículos involucrados.

Las autoridades trabajan en la investigación de las causas del accidente, y no se descarta que factores como la visibilidad, el estado de la ruta o la fatiga hayan influido en el desenlace fatal.