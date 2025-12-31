Internacionales

Choque frontal de trenes en Machu Picchu: un maquinista fallecido y al menos 40 heridos

Al menos una persona murió y otras 40 resultaron heridas este martes en un choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en Perú, informaron las autoridades.

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail, por razones que son materia de investigación.

El fallecido es maquinista de uno de los trenes, señaló la fiscalía provincial de Cusco.

La entidad dispuso “el levantamiento del cadáver de Roberto Cárdenas (conductor de uno de los vagones), entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

El accidente ocurrió en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu.

El sitio arqueológico, principal atractivo turístico de Perú, recibe por día unos 4.500 visitantes en promedio.

AFP.