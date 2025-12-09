Locales

Choque entre tres vehículos en ruta 9: murió una mujer de 44 años por el violento impacto

Montevideo Portal

Una mujer de 44 años murió en la noche de este lunes en un siniestro de tránsito protagonizado por varios vehículos a la altura del kilómetro 236 de la ruta 9, próximo a la localidad de 19 de Abril, en el departamento de Rocha.

El siniestro fue entre tres vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste, según informó la Policía Caminera.

La información primaria determinó que dos camionetas se encontraban detenidas en la cabecera de un puente, en una zona en reparación con semáforos de obra en funcionamiento. Allí, fueron impactadas por un automóvil que era conducido por la mujer que murió, y que circulaba en el mismo sentido.

Los otros vehículos eran manejados por una mujer de 60 años y un hombre de 28 años, que resultaron ilesos.

Tanto Bomberos de Castillos como la Policía y personal médico trabajaron en el lugar.

La ruta permaneció totalmente obstruida hasta la hora 1:15, cuando finalizaron las actuaciones de Policía Científica y el retiro de vehículos.

Montevideo Portal