Chofer exigió que niño con TEA use auriculares y causó tensión en un ómnibus

Montevideo Portal

Un episodio ocurrido en un ómnibus de la línea 100 de Buenos Aires, Argentina, generó indignación luego de que se difundiera un video en el que un chofer le exige a la madre de un niño con trastorno del espectro autista (TEA) que el menor utilizase auriculares para escuchar el celular durante el viaje.

Según se aprecia en las imágenes, el conductor se negó a continuar el recorrido mientras el niño, de 10 años, mantenía encendido el volumen de su dispositivo. “Por más que sea discapacitado, tiene que usar auriculares”, se escucha decir al chofer durante la discusión, tal como consignó el medio local Clarín.

La madre explicó que su hijo no tolera el uso de auriculares debido a su condición y que el sonido del celular forma parte de una estrategia para ayudarlo a sobrellevar el viaje y evitar una desregulación emocional.

“Le va a dar una crisis y yo te voy a romper la cabeza, aunque me lleven presa”, exclamó en un momento.

“Auricular él no se deja poner, no quiere usar ni gorro. Lo pelo porque le molesta hasta el pelo”, relató posteriormente en declaraciones televisivas.

La situación fue escalando, y varios pasajeros intervinieron para respaldar a la mujer y cuestionar la actitud del conductor. Algunos de ellos también recordaron la existencia de normativas que protegen los derechos de las personas con discapacidad.

De acuerdo con el relato de la madre, el niño terminó sufriendo una crisis durante el incidente y comenzó a golpearse contra una de las ventanillas de la unidad. Además, aseguró que ella misma sufrió una convulsión y debió recibir asistencia médica. “Vino la ambulancia, me rompí la dentadura y tuve la presión arterial muy alta”, afirmó.

La mujer sostuvo, además, que el conflicto comenzó incluso antes de subir al vehículo, ya que, según denunció, el conductor intentó impedirles el acceso.

Tras la intervención policial, presentó una denuncia formal contra el chofer y aseguró que, hasta el momento, la empresa de transporte no se comunicó con la familia.

“Lo único que quiero es que no se vuelva a repetir esto y que ese hombre no vuelva a subir a un transporte público nunca más”, expresó, posteriormente, en las redes sociales.