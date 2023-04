China: trapecista murió en escena y su esposo y compañero de espectáculo es sospechoso

Las autoridades chinas investigan la mortal caída de una trapecista, quien el pasado domingo se precipitó desde una altura de diez metros mientras llevaba a cabo su espectáculo de rutina.

La mujer y su esposo, quien es también su compañero en el trapecio, discutieron con rudeza poco antes de la actuación, a la que ella se incorporó sin usar su equipamiento de seguridad para peveir caídas, algo que jamás hacía. Por estas razones, la policía investiga a su pareja.

El trágico hecho ocurrió en la ciudad china de Hougao, donde se realizaba un festival. Cientos de personas vieron la actuación del acróbata Zhang Moumon y su esposa Sun Moumon.

En el video, captado por un espectador y difundido en Twitter por la cuenta What’s on Weibo, se puede ver cómo la mujer se suelta de su marido y deja pasar el instante en el que debería sujetarse de sus piernas, lo que provocó la caída.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1