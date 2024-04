China: mujer mató a su hijo de 3 años defenestrándolo desde su casa en un piso 22

Internacionales

Un niño de 3 años murió el lunes después de que su madre lo arrojara desde un apartamento en un piso 22 en la ciudad china de Chongqin. La mujer también hirió a su suegra con un cuchillo.

Según un comunicado policial reproducido por el periódico Global Times, la mujer tiene 37 años y se apellida He.

Sobre las 07:00 horas del lunes sufrió un brote psicótico, atacó a su segura con un arma blanca y luego arrojó por la ventana a su hijo de tres años.

En videos gabados por los vecinos se aprecia cómo la mujer sostiene en el aire pequeño, y este se esfuerza por trepar por la baranda y ponerse a salvo. Mientras tanto, los vecinos le gritaban que no soltara al niño.

Los bomberos llegaron de inmediato al lugar y colocaron un colchón de aire para amortiguar la posible caída del pequeño. Al notarlo, la mujer entró al apartamento y luego arrojó al niño por otra ventana, lejos del dispositivo de protección.

De acuerdo con el citado medio, He intentó luego defenestrar a su otro hijo, pero la policía intervino a tiempo y lo impidió. En cuanto a la segura, sus heridas no fueron graves y su vida no corre peligro.

Familiares y vecinos coincidieron en que en los últimos tiempos la mujer —actualmente a disposición de la Justicia—se había comportado de manera errática. Pese a ello, nadie pensó que podría tomar una decisión tan terrible.

