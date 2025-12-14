Chile celebra su segunda vuelta de elecciones presidenciales: ¿qué dicen los sondeos?

Internacionales

Chile celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Jeannette Jara, abogada de 59 años, exministra de Trabajo perteneciente al Partido Comunista de Chile y apoyada por el actual mandatario Gabriel Boric, se enfrenta al derechista José Antonio Kast, abogado de 51 años del Partido Republicano de Chile.

Kast corre con ventaja según las últimas encuestas, y vencería a la oficialista Jeannette Jara, en unas elecciones en las que votan más de 15 millones de chilenos.

Un total de 3379 locales de votación con 40.473 mesas abrieron sus puertas este para dar comienzo a una nueva jornada electoral. Jara había obtenido el primer lugar en la primera vuelta con el 26% de los votos frente al 23% de Kast.

Tras la primera vuelta, Kast logró el apoyo de los candidatos Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario que había alcanzado el 13% de los sufragios, y de Evelyn Matthei, que obtuvo el 12%. Estos apoyos lo hacen partir como favorito en los comicios.

Con información de EFE

