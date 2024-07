Cherro por mal estado de varios liceos: “Se debe a que son infraestructuras de otra época”

Política

Montevideo Portal

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, defendió el mal estado de algunos liceos en el país, que tienen problemáticas de infraestructura “de otra época”.

La jerarca, que fue abordada por el periodista Leonado Sarro, sostuvo que “mantenerlos implica grandes inversiones de dinero”.

“La otra administración destinaba $ 45 millones de pesos a arreglar los liceos. Secundaria desde que asumió en 2020 destina $ 100 millones (US$ 2,5 millones) por año en infraestructura, más lo que pedimos a Codicen”, justificó Cherro.

En esta línea, sostuvo que se arreglaron el liceo n° 6, que tiene entre 4.0000 y 5.000 alumnos, el de Colonia Departamental y también el Dámaso Antonio Larrañaga (n° 3).

“Lo que pasa es que durante 15 años no se hizo nada en los liceos, el mantenimiento de los edificios. Se habrán inaugurado liceos, pero no se mantuvieron los que estaban en pie. Solo en el IAVA estamos gastando actualmente casi US$ 3 millones. Hemos arreglado el Miranda, el Dámaso. Obviamente que siempre se necesita más, porque son edificios muy grandes”, justificó.

Como política pública, Cherro dijo que en el “momento actual lo que se necesitan son liceos más pequeños, para que los alumnos se sientan más contenidos”.

“Esos liceos donde hay entre 3.000 y 5.000 alumnos constituyen casi un pueblo del interior en cantidad de habitantes. De todas formas, hemos hecho con responsabilidad las reparaciones de muchísimos liceos, pero en general las cosas buenas no se dicen. Siempre se salen a decir las falencias, que siempre hubo y habrá”, defendió la directora de Secundaria, que participó este lunes de un acto organizado por Antel y ANEP.

Días atrás, el pasado 9 de julio, el periodista que realizó la nota había denunciado cómo se llovía el liceo Dámaso, con un video en el que se veía a funcionarios limpiando el piso con lampazos.

Mientras tanto el liceo dámaso cuando llueve. pic.twitter.com/NV55iD9tml — leo sarro press Uruguay (@leosarro) July 9, 2024

“Lo qué pasa es que durante 15 años no se hizo nada !!”, explicó Jenifer Cherro , presidenta de educación secundaria. sobre la situación de algunos liceos emblemáticos como Dámaso. También dijo que hace un año que la Intendencia de Montevideo tiene que aprobarles la nueva sede de… pic.twitter.com/SYxQpA6c2m — leo sarro press Uruguay (@leosarro) July 15, 2024

Montevideo Portal