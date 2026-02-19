Contenido creado por Valentina Temesio
Locales

Chayanne y Tini en el Centenario: cortes, desvíos y dónde se puede estacionar

El cantante puertorriqueño y la artista argentina presentarán sus shows este jueves 19 y el domingo 22 de febrero.

19.02.2026 17:43

Lectura: 2'

Los recitales de Chayanne —jueves 19 de febrero— y de Tini —domingo 22 de febrero— causarán cortes y desvíos en las inmediaciones del Estadio Centenario.

Las primeras alteraciones serán este jueves desde las 19:00, cuando la comuna corte las calles Vidiella (en toda su extensión) y la avenida Ricaldoni desde avenida Italia hasta Ramón Benzano (del lado del estadio). Al finalizar el espectáculo, se liberará la circulación.

En tanto, el domingo 22, a las 17:00, la IM cortará las calles Vidiella y Ramón Benzano (desde el Velódromo a Cataluña) y repetirá el corte de la avenida Ricaldoni desde avenida Italia hasta Ramón Benzano (del lado del estadio).

Los ómnibus desviarán de sus recorridos habituales mientras esté cortada la circulación:

Líneas 76, 192, 316, 185, 143, 191, 328, 329: avenida Centenario, Brito Foresti, avenida Italia, avenida Ricaldoni hacia fuente luminosa, Soca / Cataluña.

Se suprimirán las paradas de Ricaldoni en las esquinas con Benzano, Llambí, Leonel Rocca, Vidiella y Navarro. Las paradas provisorias estarán en las oficiales del desvío.

Control de estacionamiento

Durante ambas jornadas, personal inspectivo estará monitoreando la zona y controlando el estacionamiento indebido. La IM recordó que no está permitido estacionar sobre canteros ni áreas verdes.

Para aumentar las plazas de estacionamiento, la comuna permitirá estacionar en paralelo a los canteros centrales y a 45º en la senda que rodea al estadio, contra el parque Batlle.

En la zona habrá cuidadores de vehículos autorizados por la Intendencia de Montevideo, debidamente identificados con carné y chalecos.

Líneas de transporte al finalizar los espectáculos

Al terminar ambos espectáculos, estarán disponibles las siguientes líneas de transporte:

  • 21 Plaza Independencia
  • 21 Portones
  • 103 Km 23
  • 110 Instrucciones
  • 185 Casabó
  • 174 Aviación
  • 192 Manga
  • 183 Paso Molino
  • 128 Paso de la Arena
  • 130 La Paz
  • 145 Complejo América
  • 60 Portones
  • C4 Parque del Plata
  • 163 Paso de la Arena
  • 151 Verdisol