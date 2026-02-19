Locales

Chayanne y Tini en el Centenario: cortes, desvíos y dónde se puede estacionar

Los recitales de Chayanne —jueves 19 de febrero— y de Tini —domingo 22 de febrero— causarán cortes y desvíos en las inmediaciones del Estadio Centenario.

Las primeras alteraciones serán este jueves desde las 19:00, cuando la comuna corte las calles Vidiella (en toda su extensión) y la avenida Ricaldoni desde avenida Italia hasta Ramón Benzano (del lado del estadio). Al finalizar el espectáculo, se liberará la circulación.

En tanto, el domingo 22, a las 17:00, la IM cortará las calles Vidiella y Ramón Benzano (desde el Velódromo a Cataluña) y repetirá el corte de la avenida Ricaldoni desde avenida Italia hasta Ramón Benzano (del lado del estadio).

Los ómnibus desviarán de sus recorridos habituales mientras esté cortada la circulación:

Líneas 76, 192, 316, 185, 143, 191, 328, 329: avenida Centenario, Brito Foresti, avenida Italia, avenida Ricaldoni hacia fuente luminosa, Soca / Cataluña.

Se suprimirán las paradas de Ricaldoni en las esquinas con Benzano, Llambí, Leonel Rocca, Vidiella y Navarro. Las paradas provisorias estarán en las oficiales del desvío.

Control de estacionamiento

Durante ambas jornadas, personal inspectivo estará monitoreando la zona y controlando el estacionamiento indebido. La IM recordó que no está permitido estacionar sobre canteros ni áreas verdes.

Para aumentar las plazas de estacionamiento, la comuna permitirá estacionar en paralelo a los canteros centrales y a 45º en la senda que rodea al estadio, contra el parque Batlle.

En la zona habrá cuidadores de vehículos autorizados por la Intendencia de Montevideo, debidamente identificados con carné y chalecos.

Líneas de transporte al finalizar los espectáculos

Al terminar ambos espectáculos, estarán disponibles las siguientes líneas de transporte:

21 Plaza Independencia

21 Portones

103 Km 23

110 Instrucciones

185 Casabó

174 Aviación

192 Manga

183 Paso Molino

128 Paso de la Arena

130 La Paz

145 Complejo América

60 Portones

C4 Parque del Plata

163 Paso de la Arena

151 Verdisol