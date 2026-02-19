Chayanne y Tini en el Centenario: cortes, desvíos y dónde se puede estacionar

Los recitales de Chayanne —jueves 19 de febrero— y de Tini —domingo 22 de febrero— causarán cortes y desvíos en las inmediaciones del Estadio Centenario.
Las primeras alteraciones serán este jueves desde las 19:00, cuando la comuna corte las calles Vidiella (en toda su extensión) y la avenida Ricaldoni desde avenida Italia hasta Ramón Benzano (del lado del estadio). Al finalizar el espectáculo, se liberará la circulación.
En tanto, el domingo 22, a las 17:00, la IM cortará las calles Vidiella y Ramón Benzano (desde el Velódromo a Cataluña) y repetirá el corte de la avenida Ricaldoni desde avenida Italia hasta Ramón Benzano (del lado del estadio).
Los ómnibus desviarán de sus recorridos habituales mientras esté cortada la circulación:
Líneas 76, 192, 316, 185, 143, 191, 328, 329: avenida Centenario, Brito Foresti, avenida Italia, avenida Ricaldoni hacia fuente luminosa, Soca / Cataluña.
Se suprimirán las paradas de Ricaldoni en las esquinas con Benzano, Llambí, Leonel Rocca, Vidiella y Navarro. Las paradas provisorias estarán en las oficiales del desvío.
Control de estacionamiento
Durante ambas jornadas, personal inspectivo estará monitoreando la zona y controlando el estacionamiento indebido. La IM recordó que no está permitido estacionar sobre canteros ni áreas verdes.
Para aumentar las plazas de estacionamiento, la comuna permitirá estacionar en paralelo a los canteros centrales y a 45º en la senda que rodea al estadio, contra el parque Batlle.
En la zona habrá cuidadores de vehículos autorizados por la Intendencia de Montevideo, debidamente identificados con carné y chalecos.
Líneas de transporte al finalizar los espectáculos
Al terminar ambos espectáculos, estarán disponibles las siguientes líneas de transporte:
- 21 Plaza Independencia
- 21 Portones
- 103 Km 23
- 110 Instrucciones
- 185 Casabó
- 174 Aviación
- 192 Manga
- 183 Paso Molino
- 128 Paso de la Arena
- 130 La Paz
- 145 Complejo América
- 60 Portones
- C4 Parque del Plata
- 163 Paso de la Arena
- 151 Verdisol
