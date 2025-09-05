Curiosidades

Charly García y Lionel Messi juntos: de la “lloradita y a seguir” a los memes de Cavani

En una noche cargada de emociones, el estadio Monumental fue testigo de un momento épico que unió dos íconos de la cultura argentina: Lionel Messi y Charly García. El partido entre Argentina y Venezuela, correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, marcó la última presentación oficial de Messi como local con la camiseta albiceleste. La selección se impuso por 3-0, con un doblete del capitán, pero el espectáculo no terminó en el campo de juego.

Entre los miles de hinchas que colmaron el estadio, destacó la presencia de Charly García, leyenda del rock. Al finalizar el partido, el músico de 73 años, en silla de ruedas, ingresó al vestuario de la selección y protagonizó una postal inolvidable junto a Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

La imagen, publicada en redes sociales, se volvió viral por su fuerte carga simbólica: fútbol y música unidos en una sola escena.

Pero el vínculo entre Charly y Messi no terminó ahí. El músico acompañó al capitán durante su paso por la zona mixta, apareciendo en varios videos de entrevistas pospartido.

El momento más emotivo se vivió a la salida del estadio cuando Charly se acercó al auto de Messi para despedirse. “Que Dios te bendiga”, le dijo mientras le daba la mano, gesto que también conmovió a Antonela Roccuzzo, esposa del jugador.

El encuentro entre las dos leyendas también dio paso a cientos de comentarios y memes en redes sociales.

