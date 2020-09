Charles Carrera denunció que el gobierno ahorrará en salarios y pasividades

Política

El senador frenteamplista denunció que en el sector público habrá una pérdida de 5 % en el salario real, mientras que en el sector rural habrá pérdida para “trabajadores que no tienen margen de ajuste del cinturón”.

El senador Charles Carrera utilizó sus cinco minutos previos a la sesión del Senado en el Parlamento para denunciar que el gobierno prevé un ahorro de cientos de millones de dólares para 2021 mediante la pérdida del salario real de los trabajadores del sector público.

Según dijo, uno de los componentes del ajuste fiscal anunciado por el gobierno se dará en la "pérdida del salario real de los funcionarios públicos". "Hace pocos días se presentaron los lineamientos salariales para el sector público para los próximos cinco años, en condiciones muy desfavorables. Nos preocupa enormemente que dichas pautas proponen una fuerte pérdida del salario real para el sector público de por lo menos un 5 % para el 2021, pero lamentablemente la baja del salario real para 2021 no es el único aspecto preocupante", adelantó.

"Se plantean lineamientos para el resto del período de gobierno también muy desfavorables para los trabajadores. Por el resto del período se propone que todos los parámetros de ajuste sean fijados previamente por el Poder Ejecutivo a instancias del presupuesto nacional, sin ningún mecanismo de ecuación a la situación que el país pueda atravesar en el futuro. Llama la atención incluso para años postpandemia que todas las variables del ajuste sean fijadas por uno de los sectores de la negociación y, segundo, que sean fijados en un momento como este, que por lo menos es sumamente extraordinario y se espera que mejore pasada la pandemia", continuó.

Carrera dijo que "los sueldos del sector público quedarán sujetos a decisiones exclusivas del gobierno" y "los trabajadores no podrán incidir de manera alguna", por lo que "nada asegura que en los próximos años se pueda recuperar el salario perdido".

"Estamos frente a un mecanismo de ajuste, este es a través del salario de los trabajadores, que implicará una reducción de las cuentas públicas cercana a los 230 millones de dólares en 2021 en las cuentas del gobierno central, mientras que de aplicarse el mismo criterio en los salarios de las empresas públicas el ajuste total rondaría los 260 millones de dólares", aseguró.

Sin embargo, Carrera dijo que "se está procesando otro gran ajuste en el sector privado". Es que "en un escenario de caída del salario real entre el 4 y el 3 % se verá reducido el gasto público destinado a las pasividades en unos 200 millones de dólares para el 2021".

Finalmente, Carrera dijo que en el sector de ganadería, agricultura y pesca "se propone una fuerte pérdida del salario para los trabajadores rurales", que son, en su mayoría, "trabajadores con salarios en el entorno de los 25.000 pesos, trabajadores que no tienen margen de ajuste del cinturón, donde la pérdida del salario real se sentirá sin duda en su mesa cada día". Además, dijo que estos son "trabajadores de un sector que no se detuvo en esta pandemia" y que "no se vio afectado en su rentabilidad".

"No es momento de un ajuste fiscal tan profundo, no es momento de bajar sueldos y pasividades porque entendemos que ello impactará negativamente en nuestra economía profundizando los impactos de esta pandemia", denunció el senador.

