Charles Carrera alerta por crecimiento de los homicidios en los últimos tres meses

El senador Charles Carrera del Frente Amplio planteó este miércoles en la cámara su preocupación por el aumento de los homicidios en los últimos tres meses. El exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior planteó que los asesinatos aumentaron % en julio, 11% en agosto y 30% en setiembre en comparación a iguales meses de 2020.

De esta manera, el legislador intentó contrastar la posición del gobierno, cuyas autoridades han planteado que la caída de los delitos se produjo por una nueva gestión de los recursos y cambios legislativos, concentrados en la Ley de Urgente Consideración, que le han permitido a la Policía actuar con mayor eficacia.

“Todos los estudios indican que el delito bajó a partir de la pandemia, que tuvo un impacto en el mundo, y no tenemos la menor duda de que así fue que influyó. Y hay delitos que en el año 2019 crecieron, como por ejemplo el delito de copamiento, que aumentó. Hay seis departamentos en el interior del país que si comparamos 2020 con 2019, aumentaron” los homicidios, dijo el senador en la Cámara de Senadores.

En base a reportes de la prensa, Carrera informó que en Canelones los homicidios aumentaron 13%; en Maldonado 9%; en Paysandú 14%; en Rivera 128%; y en Salto 66%.

A nivel nacional, “en julio, agosto y setiembre tenemos un homicidio por día”, dijo Carrera, quien aseguró además que “ya se cambió la metodología, la que hacía Larrañaga de publicar todos los meses los delitos”, porque “hoy no se está publicando todos los meses”.

“Tenemos que discutir de políticas públicas, y hay que aprovechar que de este lado hay una oposición que va a ayudar a construir”, dijo Carrera.

Cifras

Tras la sesión parlamentaria, Carrera desarrolló algunos de los conceptos en rueda de prensa. “Desde que asumió el ministro (del Interior, Luis Alberto) Heber nosotros cifras oficiales no tenemos; es decir, hay un cambio en la política que desarrollaba el ministro (Jorge) Larrañaga. Lo que nosotros podemos decir, a partir de la consultoría de medios y tenemos plena seguridad de este hecho desgraciado, es que en el mes de julio, agosto y setiembre el delito de homicidio viene creciendo: se levantan las restricciones de movilidad, hay más movilidad, y tenemos prácticamente más de un delito de homicidio por día”, aseguró.

De los homicidios ocurridos en el último trimestre (comparados con 2020), surge un preocupante crecimiento a partir del aumento de la actividad social y comercial:

Julio '21 Homicidios + 7%

Agosto '21 Homicidios +11%

Setiembre '21 Homicidios +30% pic.twitter.com/KX111m5sl2 — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) October 13, 2021

Luego, expresó su preocupación porque “no hay una estrategia ni una política en materia de seguridad pública, porque si uno dice que la seguridad pública es prioridad, la prioridad tiene que estar marcada en el presupuesto y en la Rendición de Cuentas, y eso no lo vemos”.

“Tanto se habla del respaldo al trabajador policial, y el trabajador policial está corriendo la suerte de todo trabajador que está perdiendo salario. No hay adquisición de nuevos equipamientos, no hay ingreso de nuevos funcionarios, no hay financiación para desarrollar una política en materia de seguridad pública”, criticó el senador, al otro día de que el Senado votara en general el proyecto de Rendición de Cuentas.

