Chapicuy, Algorta y Piedras Coloradas son las localidades más afectadas por los incendios

El Sistema Nacional de Emergencia actualizó la situación de los incendios forestales que azotan al país en la tarde de este viernes 31.

De acuerdo con el comunicado, continúan las tareas de combate y los departamentos más afectados son Canelones, Paysandú y Río Negro.

De acuerdo con el Protocolo de Coordinación General del Sinae, los Comités Departamentales de Emergencia (CDE) de dichos departamentos se encuentran en sesión permanente y los respectivos Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) coordinan la operativa de la respuesta a nivel departamental.

En Canelones se mantiene un foco pequeño y bajo control en la zona del Fortín de Santa Rosa.

En Paysandú, alrededor de las 20:00 del jueves, se desató un incendio en la localidad de Orgoroso, donde viven cerca de 700 personas. Luego se generó otro en Piedras Coloradas, residencia de unas 1.500 personas. Efectivos de Bomberos y del Ejército trabajan para controlar el fuego y personal de la intendencia y de los municipios colaboran facilitando maquinaria y en tareas de evacuación preventiva.

En Río Negro a la situación compleja de Algorta se suma la localidad de Tres Bocas. Allí efectivos de Bomberos y del Ejército, con el apoyo de la intendencia y de las empresas forestales, siguen trabajando para controlar el fuego.

Según lo informado por las autoridades de UTE, el nivel de afectación es mínimo: 168 clientes asociados a 40 incidencias, registrándose 50 postes de metros caídos y varios tramos de cableado aéreo afectados.

Actualmente las zonas más afectadas son las zonas rurales aledañas al centro poblado de Chapicuy y a los pueblos Algorta y Piedras Coloradas, donde por seguridad y a solicitud de Bomberos se desenergizó la línea de 30 kV, la de 15kV y dos subestaciones. Asimismo, en Tres Bocas en la intersección de las rutas 24 y 25 se desenergizó la línea de 15kV.

Sinae emitió una serie de recomendaciones para prevenir esta clase de incendios, ya que el riesgo de que se den siempre aumenta en la temporada estival a causa de las altas temperaturas y el uso de montes y bosques de manera recreacional.

En este marco, las perspectivas de temperaturas por encima de lo normal y de déficit hídrico previstas para este verano de 2022 aumentan aún más el riesgo de incendios forestales.

"Como es sabido, la mayor parte de los incendios forestales y de campo (el 98 %) son producto de la acción humana. Generalmente, un descuido, una imprudencia al encender fuego y la imposibilidad de control posterior, suelen ser las causas más habituales", detalla el organismo estatal.

Así, los principales consejos para evitar incendios son: no encender fuego en lugares no habilitados hasta finales de abril de cada año; no utilizar pirotecnia en zonas donde hay material combustible vegetal —como campos y playas—, y no arrojar colillas encendidas o cualquier otro elemento encendido desde los vehículos.

