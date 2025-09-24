Cese de 292 trabajadores en Salto: Albisu apuntó contra Lima por “convenios irregulares”

Política

Montevideo Portal

El intendente de Salto, el nacionalista Carlos Albisu, habló sobre el reclamo de los funcionarios municipales por el inminente cese de 292 trabajadores de la comuna, hecho que es reclamado por Adeom Salto, que realizó una manifestación en el centro de la capital departamental y planea otras medidas sindicales.

Albisu aludió a la gestión pasada, a cargo del frenteamplista Andrés Lima, y manifestó que los trabajadores estaban contratados mediante “convenios irregulares”.

“Es un tema técnico, jurídico, no político y se viene trabajando desde ahí. Sí hubo un juego político con esas 292 personas por parte de la administración anterior, que realmente jugó con mucha gente”, expresó Albisu entrevistado por Telemundo (Canal 12).

Asimismo, admitió que no es una medida que le “alegre nada” a su administración. “Realmente duele y no son las formas, pero hay que poner orden a tanto desorden que hay en el departamento”, indicó.

A diferencia de lo que denuncia Adeom Salto no hay una violación de derechos adquiridos sino un convenio irregular.

De todas maneras, indicó que tras el cese, habrá “una evaluación que ya viene haciendo cada una de las direcciones para que, después, algunos de esos 292, sean retomados”.

El reclamo de Adeoms

El sindicato de funcionarios considera que Albisu está violando los “derechos adquiridos” de los trabajadores con esta medida.

El dirigente el dirigente Juan Carlos Gómez manifestó que el cese de los puestos se da por la “condición de punteros políticos” de los funcionarios. “Como que ser militante político en una sociedad de derecho sea un pecado. Y que ser militante político no te hace merecedor de defender tus derechos como trabajador, como el derecho al trabajo, que es un derecho universal”, consideró y denunció “persecución política”.

Montevideo Portal