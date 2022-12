César Vega fue estafado por un impostor que se hace pasar por el diputado Alfonso Lereté

Policiales

“El dinero no me hace la diferencia, pero me arruinaron las vacaciones”, contó el legislador del Partido Ecologista Radical Instransigente.

Montevideo Portal

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, fue estafado por la persona que se hace pasar por su homólogo del Partido Nacional Alfonso Lereté. El delincuente le pidió dinero y que se los envíe a una cuenta mediante una de las firmas de la red de cobranzas, a lo que el líder del PERI accedió.

“En un principio me pareció raro, pero yo solo quise darle una mano a un colega”, dijo Vega a Montevideo Portal. El legislador contó que procedió a llamar al número que se comunicó con él, pero no obtuvo respuestas. “Me mandó un mensaje diciendo que necesitaba dinero para un trámite urgente y se lo deposité. Cuando lo llamé, no me atendió, pero al rato me puso un mensaje que andaba haciendo unos trámites, por lo que no insistí”, agregó.

Vega contó que cuando se cruzó con Lereté en el Parlamento le preguntó qué había pasado, a lo que el diputado nacionalista respondió: “No me digas que vos también caíste”.

El legislador del PERI sostuvo que no sabía de la existencia del estafador, que ya lleva tres víctimas en 45 días. “El dinero no me hace la diferencia, pero me arruinaron las vacaciones”, afirmó Vega.

En este sentido, expresó que hay una persona identificada, residente en Uruguay, que estaría involucrada en las maniobras. De todas maneras, detalló que el autor intelectual de las estafas se encuentra en otro país.

Vega aseguró que va a trabajar junto a Lereté en un proyecto de ley para que las personas que planean las estafas y las que las llevan a cabo sean condenadas de “la misma forma”.

Montevideo Portal