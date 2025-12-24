Policiales

Cerro Norte: dispararon a un hombre en la calle y lo trasladaron a un hospital, pero murió

La Jefatura de Montevideo investiga un homicidio ocurrido el pasado 23 de diciembre en Cerro Norte, en horas de la mañana. Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, personal policial de investigaciones tomó conocimiento de una persona herida de arma de fuego en las inmediaciones de las calles Bogotá y Santa Cruz de la Sierra.

Una vez en el lugar, en el que estaba la Guardia Republicana, la Policía registró manchas rojizas sobre los caminos de tierra. Los efectivos policiales entrevistaron a vecinos del lugar, pero no brindaron información por temor a represalias. En ese sentido, dijeron no conocer a la persona herida y negaron haber escuchado disparos de arma de fuego.

El hombre fue trasladado al Hospital del Cerro, con un disparo en el muslo derecho con entrada y salida, donde falleció antes del mediodía. La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios.