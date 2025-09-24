Policiales

Cerro Norte: Ministerio del Interior colocó cámaras y no duraron ni un día

Menos de 24 horas duraron las cámaras de vigilancia que el Ministerio del Interior colocó en la ruta 1 y sobre la calle Agustín Estrada, en Cerro Norte.

Según informara el noticiero Telenoche, el equipamiento fue instalado en la mañana del lunes por un equipo técnico que trabajó con custodia policial.

A la mañana siguiente se constató que algunas de las cámaras habían desaparecido y otras habían sido destruidas.

Vecinos de la zona dijeron al citado medio que esta situación provocó desazón en el barrio, ya que muchos esperaban que las cámaras tuvieran un efecto disuasorio sobre los delincuentes.

En ese sentido, recordaron que en el cruce semaforizado donde estaban las cámaras se producen numerosos robos, por lo que consideran que esa fue la razón por la que los delincuentes se apresuraron a suprimirlas.

Los testimonios señalan que un grupo de malvivientes llegó al lugar en la madrugada y arrancó los aparatos.