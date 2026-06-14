Cerro Largo: una mujer fue asesinada por su pareja, quien luego se suicidó

Una mujer de 40 años fue asesinada por su pareja en la noche del viernes en un establecimiento rural de la zona de Puntas de Quebracho, en Cerro Largo. El agresor, un hombre de 46 años, fue hallado muerto este sábado de mañana tras quitarse la vida.

El hecho ocurrió sobre las 20:00, cuando una llamada al servicio de emergencias 911 alertó sobre un episodio de violencia doméstica en un predio ubicado en el límite entre los departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.

Policías de ambos departamentos concurrieron al lugar y encontraron a la mujer con varias heridas de arma de fuego. Aunque aún presentaba signos vitales y fue trasladada de urgencia a una policlínica de Fraile Muerto, falleció poco después.

En la mañana de este sábado, efectivos del Grupo de Reserva Táctica localizaron el cuerpo del hombre a unos 200 metros de la vivienda. Según la información policial, estaba colgado de un árbol.

La pareja tenía un hijo en común y no existían denuncias previas por violencia doméstica.

La escena fue relevada por Policía Científica, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Melo de 1° turno y de la Jefatura de Policía de Cerro Largo.