Policiales

Cerro Largo: un hombre murió por un triple choque entre dos autos y una camioneta

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo 8 de febrero dejó como saldo una persona fallecida en la ruta 26, a la altura del kilómetro 5, en las inmediaciones de La Pedrera, departamento de Cerro Largo.

Según la información de Policía Caminera, el siniestro tuvo lugar a las 03:16 horas, cuando dos automóviles que circulaban en sentido Río Branco-Melo colisionaron con una camioneta que se desplazaba en sentido contrario. El primer automóvil impactó de frente con la camioneta, mientras que el segundo vehículo involucrado chocó por alcance tras la colisión inicial.

Al conductor de la camioneta, un hombre de 60 años, se le realizó espirometría, que arrojó un resultado positivo de 1,33. Él resultó ileso.

El conductor del primer automóvil, un hombre de 55 años, falleció en el lugar como consecuencia del impacto. En el vehículo iban dos acompañantes, que presentaron “lesiones de menor entidad”; no obstante, Caminera no tuvo más datos al respecto, ya que ellos fueron trasladados antes de que llegaran efectivos al lugar.

“El tercer vehículo involucrado habría impactado en forma leve contra uno de los ya mencionados luego de la primera colisión, este era conducido por un hombre de 29 años, espirometría resultado cero, resulta ileso”, finaliza el comunicado de la dirección del Ministerio del Interior.

Las autoridades trabajan en la investigación de las causas del accidente, y no se descarta que factores como la visibilidad, el estado de la ruta o la fatiga hayan influido en el desenlace fatal.