Cerro Largo: motociclista de 73 años fue embestido por camioneta y falleció en ruta 8

Un motociclista de 73 años falleció en la tarde de este sábado en un siniestro de tránsito vial en el departamento de Cerro Largo, informó la Jefatura.

El hecho se dio en la ruta 8, en el kilómetro 418, tramo que conecta Melo con Aceguá. Allí, la víctima fue embestida por una camioneta marca Toyota, la cual era conducida por un hombre de 68 años, acompañado por dos mujeres de 54 y 60.

En ese momento, el motociclista buscó dar un “giro en U” en la banquina para intentar retornar a la ciudad de Melo. Allí, en medio de la maniobra, la camioneta no logró evitar chocarlo.

En el lugar se apersonó personal policial y emergencia móvil de ASSE, quienes constataron el fallecimiento de la víctima.

