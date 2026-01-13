Cerro Largo: hombre fue aplastado por camión en cuya descarga trabajaba

Policiales

Un hombre de 54 años resultó herido de gravedad en un accidente laboral ocurrido anoche en el departamento de Cerro Largo.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió minutos antes de las 21:00 horas del lunes en el kilómetro 47 de la ruta nacional 26, zona conocida como Paraje Paso de la Armada.

Allí, dos hombres trabajaban en la descarga de un camión. Durante la labor, uno de ellos hizo señas a un viandante para que circulara, y en ese momento, el remolque del camión lo apretó a la altura del tórax.

El informe señala que el hombre se desmayó en el momento y que, de camino al Hospital de Melo, recuperó y perdió el conocimiento en otras dos ocasiones. Cuando arribó al centro de salud, estaba consciente, pero era incapaz de hablar.

Una vez estabilizado, el trabajador fue trasladado al Sanatorio Camcel, donde se le realizaron estudios.

El caso fue informado a Fiscalía, que dispuso la intervención del forense y otras acciones de rigor.