Cerró El Farolito, bar montevideano de Parque Rodó, ubicado al lado de la FADU

El bar montevideano El Farolito cerró sus puertas definitivamente el mes pasado tras más de una década de actividad en Parque Rodó.

Así lo comunicó el DJ Zingabeat (Leo Ferraro) en su historia de Instagram el miércoles. El músico protagonizó desde 2013 el ciclo Funktastic en el local, que se realizaba todos los miércoles con entrada libre.

También se muestra como “cerrado permanentemente” en la información que Google proporciona sobre el local.

El Farolito fue reformado el año pasado y estuvo varias semanas en obras para remodelar su imagen.

El bar, ubicado en bulevar Artigas entre Edil Hugo Prato y bulevar España, fue un lugar insignia para estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (Udelar), ubicada al lado.

