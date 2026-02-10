Ceibal organiza Campus del Sur con talleres y conferencias educativas en Montevideo

Montevideo Portal
Entre el 10 y el 12 de febrero de 2026, Montevideo está albergando una nueva edición de Campus del Sur, una iniciativa de formación que hasta el año pasado se conocía como Escuela de Verano y que, a partir de 2026, amplía su alcance y propuesta.
Organizada por Ceibal desde hace siete años, la actividad convoca a docentes y estudiantes de formación docente con el objetivo de dar inicio al año lectivo promoviendo la reflexión pedagógica, el intercambio profesional y la actualización en las principales tendencias educativas.
Durante tres jornadas, la capital está reuniendo talleres, conferencias y actividades tanto presenciales como virtuales, organizadas en torno a cinco ejes principales: innovación pedagógica; ciudadanía digital e inclusión; tecnología; ciencia y matemáticas; y lengua y comunicación.
Campus del Sur se está desarrollando desde el martes 10 al jueves 12 de febrero de 2026 en Montevideo como sede central. A lo largo del año, además, se realizarán instancias descentralizadas de estos espacios de formación en otros departamentos, con el objetivo de dar continuidad al trabajo iniciado en 2025, cuando se llevaron a cabo ediciones en Florida y Paysandú.
La propuesta se plantea como un ámbito para reflexionar sobre las prácticas educativas, planificar el año lectivo y conocer en detalle los programas, proyectos y plataformas que Ceibal pone a disposición de los centros educativos de todo el país, según informó el organismo mediante un comunicado.
El congreso cuenta con talleres y conferencias, a cargo de expertos tanto nacionales como internacionales, sobre diferentes tópicos. En un formato híbrido, con actividades presenciales y virtuales. Esta propuesta ofrece un espacio de formación para que docentes y estudiantes de formación docente intercambien y reflexionen sobre sus prácticas educativas, así como también para que planifiquen el año. A su vez, los asistentes conocerán integralmente los programas, proyectos y plataformas de Ceibal.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]