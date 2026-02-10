Ceibal organiza Campus del Sur con talleres y conferencias educativas en Montevideo

Locales

Montevideo Portal

Entre el 10 y el 12 de febrero de 2026, Montevideo está albergando una nueva edición de Campus del Sur, una iniciativa de formación que hasta el año pasado se conocía como Escuela de Verano y que, a partir de 2026, amplía su alcance y propuesta.

Organizada por Ceibal desde hace siete años, la actividad convoca a docentes y estudiantes de formación docente con el objetivo de dar inicio al año lectivo promoviendo la reflexión pedagógica, el intercambio profesional y la actualización en las principales tendencias educativas.

Durante tres jornadas, la capital está reuniendo talleres, conferencias y actividades tanto presenciales como virtuales, organizadas en torno a cinco ejes principales: innovación pedagógica; ciudadanía digital e inclusión; tecnología; ciencia y matemáticas; y lengua y comunicación.

Campus del Sur se está desarrollando desde el martes 10 al jueves 12 de febrero de 2026 en Montevideo como sede central. A lo largo del año, además, se realizarán instancias descentralizadas de estos espacios de formación en otros departamentos, con el objetivo de dar continuidad al trabajo iniciado en 2025, cuando se llevaron a cabo ediciones en Florida y Paysandú.

La propuesta se plantea como un ámbito para reflexionar sobre las prácticas educativas, planificar el año lectivo y conocer en detalle los programas, proyectos y plataformas que Ceibal pone a disposición de los centros educativos de todo el país, según informó el organismo mediante un comunicado.

El congreso cuenta con talleres y conferencias, a cargo de expertos tanto nacionales como internacionales, sobre diferentes tópicos. En un formato híbrido, con actividades presenciales y virtuales. Esta propuesta ofrece un espacio de formación para que docentes y estudiantes de formación docente intercambien y reflexionen sobre sus prácticas educativas, así como también para que planifiquen el año. A su vez, los asistentes conocerán integralmente los programas, proyectos y plataformas de Ceibal.

Montevideo Portal