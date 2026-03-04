Locales

Ceibal identifica falla técnica en un modelo de laptop: cómo proceder para su reparación

Ceibal anunció el inicio de un operativo especial de reparación destinado a todos los usuarios del modelo de laptop Acrab 2025, luego de detectar una falla técnica que podría provocar el recalentamiento de la batería y, en casos excepcionales, generar daños permanentes en el equipo.

Según informó la institución a través de un comunicado, los equipos técnicos de Ceibal ya desarrollaron la solución correspondiente y comenzarán a trabajar directamente en los centros educativos para asegurar una reparación rápida y gratuita.

Ceibal aclara que no se han detectado inconvenientes técnicos en otros modelos de laptops o tablets, por lo que el operativo especial está dirigido únicamente al modelo Acrab 2025. Para el resto de los equipos, están habilitadas las vías de reparación habituales.

Los centros educativos donde se entregaron laptops Acrab y se realizarán visitas de los equipos técnicos están ubicados en los siguientes departamentos: Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Montevideo, Río Negro, Rivera y Soriano.

Por tanto, Ceibal solicita a todas las personas que cuenten con una laptop Acrab 2025 seguir los siguientes pasos:

Dejar de utilizar el dispositivo de inmediato.

Debe estar apagado y desenchufado para evitar eventuales riesgos asociados a la falla detectada. Entregar la laptop en el centro educativo correspondiente para ser reparada por un equipo de Ceibal.

Presentar el equipo sin el cargador.

Identificar claramente el dispositivo. Se debe incluir: nombre, cédula de identidad, teléfono celular y correo electrónico.

Ante cualquier consulta, todas las personas pueden comunicarse con Ceibal a través del teléfono 0800 2342, *2342 desde celulares, o por correo electrónico a [email protected].

