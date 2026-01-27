Ceibal anunció sobrecalentamiento en laptops entregadas en 2025: qué recomienda

Locales

Ceibal emitió un comunicado en el que advierte fallas en un lote de laptops que fueron entregadas en 2025 y pidió a las familias suspender de inmediato su uso y entregar los equipos para revisión técnica, en caso de que se presente sobrecalentamiento en la batería del equipo.

“Detectamos fallas en la laptop Acrab 2025 que, en condiciones de uso prolongado o en altas temperaturas, podrían hacer que la batería recaliente y producir daños permanentes al equipo o incluso quemaduras ”, anunciaron.

El organismo anunció que, ante el problema, se deberá "dejar de usar la laptop Acrab 2025, apagarla y desenchufarla, guardarla en un lugar fresco, seco, ventilado y sin cubrirla".

Ceibal explicó que el modelo comprometido fue entregado durante 2025 y puede identificarse fácilmente por un círculo verde en la tapa del equipo.

“Si últimamente habías detectado algún comportamiento fuera de lo habitual, te pedimos que nos hagas llegar tu laptop”, recomendaron.

Para facilitar el proceso, la institución habilitó dos vías gratuitas de entrega: llevar el equipo a cualquier centro de reparación oficial de Ceibal en todo el país o enviarlo por correo.

En el comunicado también se detallan los principales indicios a los que se debe prestar atención. Entre ellos, enumeraron: "batería hinchada en la base de la laptop. Que la laptop se caliente más de lo habitual. Menor duración de la batería".

“Los equipos técnicos de Ceibal están trabajando en el tema y seguiremos informando oportunamente a las familias y los centros educativos sobre los próximos pasos a seguir”, mencionaron.

Ante cualquier duda, la institución puso a disposición sus canales de atención al usuario a través del teléfono 0800 2342, *2342 desde móviles o el correo [email protected].

