Cecoed Durazno “perdió” el disco duro con toda la historia de inundaciones, dijo Vidalín

La información de la historia de las diferentes crecientes e inundaciones del Durazno “se perdió”, aseguró el intendente Carmelo Vidalín.

“Hay algo que hasta este momento no lo he dicho, que en su momento, cuando me enteré, le tiré las orejas a mi amigo el encargado del Cecoed [Centro Coordinador de Emergencias Departamentales] de Durazno”, dijo el intendente en diálogo con el programa radial Alternativa Durazno.

Vidalín aseguró que tomó conocimiento de esta pérdida, que “ha afectado de manera considerable” al departamento, “hace muy poco tiempo”.

#Durazno El intendente Vidalín dijo que se perdieron todos los datos históricos de inundaciones en Durazno. Un disco duro que contenía todos los datos se "perdió" y no hay respaldo. El departamento fue pionero en los sistemas de alerta temprana pero no queda nada de lo trabajado. pic.twitter.com/79UOaIqEM2 — Alternativa / Radio Durazno (@alternativadura) April 5, 2024

“Yo me siento tremendamente responsable porque soy el sobreviviente. El sobreviviente, muchas veces, carga todo el peso de sus espaldas de portar datos que no son datos de un especialista, sino los propios de la experiencia, que no tienen porque ser siempre datos certeros”, expresó.

Al ser consultado sobre si había tomado medidas, el intendente de Durazno explicó que cuando se enteró era “muy tarde”. “Debería de haberme enterado de esto ni bien asumí como intendente; en ese momento, o en el momento en el que se toma conocimiento de que ese disco no existe por lo pronto”. “El intendente debería de tener conocimiento”, concluyó Vidalín.