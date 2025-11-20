Cayó la ficha: luego de más de un año sin cambios, sube la tarifa del taxi

A las 00:00 horas del jueves entró en vigor la nueva tarifa de taxi en Montevideo, cuya última modificación se había producido hace trece meses.
Según informara el noticiero Telenoche, el incremento establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas es de un 4%.
Óscar Dourado, titular de la Gremial del Taxi, dijo al citado medio que se trata de un “ajuste menor”, especialmente si se considera que hacía más de un año que el precio se mantenía fijo.
En ese sentido, señaló que tanto la gremial como los trabajadores del sector “tienen que trabajar mucho para obtener un ingreso moderado”.
