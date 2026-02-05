Internacionales

Cayó en Argentina asaltante de banco en Montevideo: había huido tras romper su tobillera

Un operativo de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) culminó con la detención de un ciudadano argentino en la provincia de Buenos Aires que contaba con un pedido de captura internacional emitido por Interpol Uruguay.

El sujeto en cuestión estaba imputado por la presunta participación de un asalto a una sucursal bancaria en el barrio Colón, hecho ocurrido en agosto del año pasado.

Días después, el asaltante fue atrapado por la policía en el marco de una serie de allanamientos, operativos en los que también se incautaron armas. Tras comparecer ante la Justicia, fue imputado y quedó en prisión preventiva en régimen domiciliario. El sujeto aprovechó ese beneficio y, tras romper la tobillera de seguimiento, huyó a su país.

A raíz de la fuga, Uruguay emitió una Notificación Roja de Interpol, lo que habilitó el intercambio de información entre las autoridades uruguayas y la Policía Federal Argentina.

Según informara el portal noticioso Infobae, el individuo fue localizado en una vivienda de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. Se montó entonces un operativo de vigilancia que permitió que el delincuente fuera interceptado al salir de una finca ubicada en la calle Villegas.

El detenido fue identificado como Alberto Javier Casanova, de 30 años, sobre quien pesaba una orden de captura internacional emitida el 4 de noviembre de 2025 en nuestro país

Ahora resta cumplir los trámites de extradición para que el sujeto regrese a Uruguay.