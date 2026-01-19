Locales

Cayó con su camioneta al arroyo San Carlos, sufrió un paro y fue reanimado por guardavidas

Guardavidas y la Dirección Nacional de Bomberos reanimaron a un hombre de 30 años que cayó en su camioneta al arroyo San Carlos en la tarde de este lunes.

Según informó la Intendencia de Maldonado, el incidente se produjo en la intersección de las calles 18 de julio y la rambla de San Carlos cuando el conductor del vehículo perdió el dominio y siguió directo por la vía hasta caer al arroyo.

El hombre, que sufrió un paro cardíaco, fue retirado por una de las ventanas que estaba abierta. Los guardavidas le practicaron los primeros auxilios en el techo del vehículo.

Minutos después fue trasladado por una unidad de emergencia móvil a un centro de asistencia médica. Al momento de ser trasladado, el hombre se encontraba con pulso, informó la comuna maldonadense.