Judiciales

Cayeron “gestores” de “clan narco” en La Teja: qué se sabe de cómo operaban

Montevideo Portal

La Justicia condenó a tres personas y otras siete fueron imputadas en el marco de la Operación Babel, orientada según la Jefatura de Policía de Montevideo a “desarticular un clan narcotraficante con jerarquía elevada, dedicado a la comercialización y distribución de sustancias estupefacientes en la zona de La Teja y otros barrios de Montevideo”.

“Según surge de las actuaciones, varios de sus integrantes no manipulan directamente droga ni dinero, sino que operan como gestores del clan, lo que refleja una estructura organizada y con división funcional interna”, sostuvo la Policía.

La investigación también apunta a la presunta participación de este “clan narco” en hechos de violencia, incluyendo circulación de armas de fuego, conflictos entre grupos y otros delitos ocurridos en la zona de La Teja.

Además, otra de las líneas de investigación contempla la posibilidad de vínculos entre integrantes de la organización y personas que están privadas de libertad.

Dos de los implicados fueron condenados a dos años y ocho meses de penitenciaría como autores penalmente responsables de un delito de continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso. El tercer condenado recibió una pena de dos años de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de asistencia a los agentes en las actividades delictivas de narcotráfico.

Las imputados recibieron en todos los casos 90 días de prisión preventiva.

El operativo que dio con la detención de los implicados, ocurrido el 2 de diciembre, incluyó múltiples allanamientos. Allí se incautaron vehículos de alta gama, además de autos y camionetas, unos 16 teléfonos celulares, 232 cartuchos de distintos calibres, tres pistolas Glock con numeración limada, Seis cargadores de pistola de capacidad extendida, además de dinero y drogas.













Montevideo Portal