Causa Katoen Natie: Olaizola sostuvo que irregularidades nacieron en gobierno del FA

Política

El viceministro argumentó que evitar el juicio fue sugerencia del ex prosecretario de Presidencia Miguel Ángel Roma.

El Subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, declaró en Fiscalía por el acuerdo con Katoen Natie tras la denuncia penal que presentó el Frente Amplio. En entrevista en el programa Punto de Encuentro, emitido por 970 Universal, dijo que hay que recurrir a la realidad: «ya pasó más de un año de la firma de este documento, ya el puerto operó más de un año, se dijo que iba haber un caos logístico en el puerto y nada de esto sucedió. Se dijo que esto provocaría caía en la actividad y lejos de eso». Argumentó que se está trabajando a plena actividad en el Puerto de Montevideo y acusó a la oposición de imponer un relato falso.

«El fiscal me hizo algunas preguntas pero fueron pocas y me dejó explicarle toda la situación. La decisión del gobierno del Frente Amplio expresada por (Miguel Ángel) Toma a (Rodrigo) Ferrés fue la conveniencia de negociar y no ir a un juicio internacional en esta materia. Si él hubiera estado de acuerdo en que había que ir a pelear esto a los estrados internacionales hubiera sugerido ese camino y sugirió el camino de negociar, el gobierno entrante analizó la situación y entendió que había que negociar, hubo una coincidencia entre el gobierno entrante y el saliente», detalló Olaizola.

«Esto es parte de la judicialización de la política, fuimos cuatro veces al parlamento, tuvimos una interpelación de veinte horas, concurrimos tres veces a las comisiones de transporte de ambas Cámaras y se explicó todo lo que había que explicar, una vez agotadas las instancias parlamentarias se pretende a través de esta vía oblicua seguir con un tema instalado, mientras la realidad portuaria va por otro lado, se está trabajando muy bien en altísimos niveles de actividad. Es muy difícil tapar el sol con un dedo», opinó.

Agregó que la coalición de izquierda tuvo «errores de visión política portuaria»: «Las condiciones tienen que ser claras para los inversores porque sino se le falta el respeto al inversor y se perjudica la imagen externa del país, las condiciones claras ayudan a la nueva inversión a venir, a mantener a los que tenemos y un funcionamiento claro para todos los actores en materia portuaria», dijo.