Caumont afirmó que “la situación lleva a pensar” que “el déficit fiscal va a subir”

Economía

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El economista Jorge Caumont afirmó que la economía uruguaya se encuentra en un momento complejo, con dificultades para sostener el crecimiento previsto, en un contexto internacional que genera incertidumbre. “La situación mundial y el encarecimiento de la economía nos llevan a pensar que el déficit fiscal va a subir”, dijo en una entrevista con Crónicas.

En esa línea, sostuvo que “la economía continúa débil, sin impulso del consumo ni de la inversión, y se espera que haya problemas para crecer al ritmo que se estimó”. Según explicó, el crecimiento registrado hacia fines de 2025 quedó por debajo de lo proyectado por el gobierno, y los indicadores adelantados muestran que esa tendencia se mantiene durante 2026.

Aunque la inflación se ubica en niveles bajos —2,94%—, Caumont señaló que este resultado responde a una política monetaria que generó efectos negativos. Ante esto, remarcó que “hay una falta de competitividad significativa, además de que los costos suben en dólares mientras que los ingresos no pueden hacerlo”.

Además, mencionó que esto posiciona a Uruguay como un “país caro”, lo que repercute directamente en la producción, que se ha “vuelto poco competitiva”, afirmó.

“No hay margen para una política fiscal expansiva ni para bajar impuestos de forma significativa”, indicó, sobre una posible respuesta del gobierno.

En ese sentido, agregó que “la política monetaria contractiva debería hacerse un poco expansiva, pero la política fiscal no tiene margen para estimular la actividad”, lo que deja a la economía en una situación “delicada”.

Caumont agregó que el impacto del escenario mundial, especialmente marcado por el aumento del precio del petróleo debido a los conflictos en el Medio Oriente, es un “riesgo” que esto puede traer mayores costos internos y presión sobre los precios.

Además, cuestionó la falta de cuestiones concretas para mejorar la competitividad. “Anunciaron medidas para mejorar la competitividad, pero hoy no veo que se esté haciendo prácticamente nada”, afirmó.

Respecto al mercado laboral, el economista estimó que el desempleo podría aumentar en un contexto de bajo crecimiento de la economía.

De cara al mediano y largo plazo, Caumont planteó que el principal desafío es reducir el “costo país” mediante una baja del gasto público y mejoras en la eficiencia estatal.

“El gobierno no va a provocar ningún cambio con la combinación de políticas que lleva adelante”, afirmó, y agregó que “el país no resiste que sigan subiendo impuestos”.

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