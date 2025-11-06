Categorías laborales y más beneficios: acuerdo entre amas de casa y empleadas domésticas

Política

Montevideo Portal

La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay informó a través de un comunicado que se llegó a un acuerdo con el sector doméstico para la creación de categorías laborales que comenzarán a regir a partir de marzo de 2026.

Según detallaron, las categorías serán tres: general, cocina y cuidados. La primera de ellas incluirá a aquellos que cumplan tareas de “limpieza, orden, mantenimiento del hogar, lavado, planchado y mandados”. La categoría “cocina”, incluirá a los encargados de la “elaboración de alimentos, desde la preparación hasta la planificación de menús”, mientras que la categoría “cuidados” cubrirá a los encargados de la “atención directa de personas —niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales—”.

Cristina Novello, vocera de la Liga, sostuvo que “fue una negociación compleja y, por momentos, dura, donde las posiciones no siempre coincidieron, pero que finalmente permitió arribar a consensos que fortalecen el diálogo y la formalidad del sector”.

En tal sentido, aclaró que “durante todo el proceso mantuvimos una actitud abierta al diálogo y receptiva a las propuestas del sindicato de trabajadoras domésticas, buscando acuerdos equilibrados y sostenibles”.

Además, el comunicado celebra la incorporación de beneficios como tres días de licencia con goce de sueldo para el cuidado de familiares internados, tres horas anuales de licencia por salud mental y ajustes en el presentismo, que desde 2026 se prorrateará mensualmente.

Por otro lado, “se acordó la creación de una Comisión Tripartita para elaborar un Protocolo sobre Violencia, Acoso y Salud en el Trabajo, que comenzará a funcionar en febrero de 2026 con participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato y nuestra institución”.

“Este acuerdo refleja una negociación madura, exigente y constructiva, en la que reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la formalidad y el fortalecimiento de un marco laboral equilibrado, basado en el respeto y el reconocimiento mutuo entre trabajadoras y empleadores”, sentencia el comunicado.





Montevideo Portal