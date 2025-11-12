Catarata y refucilos: la alerta meteorológica cesó, pero se cumplió cerca de Montevideo

Pasadas las 20:00 horas del martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes”. De acuerdo con el organismo, un frente frío ingresaba al país y podía generar tormentas, “algunas puntualmente fuertes”.
Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes— Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 11, 2025
Se actualizará a las 22:35 o ante cambios significativos
Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/ce7lybC2IL
Con el paso de las horas, la alerta cobró mayor alcance territorial e, incluso, en algunas zonas del país escaló a nivel naranja.
Advertencia meteorológica naranja por Tormentas fuertes y puntualmente severas— Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 12, 2025
Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes
Se actualizará a las 01:15 o ante cambios significativos
Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/g16RMKW2kA
Finalmente, a las 07:00 de hoy todas las advertencias cesaron, pero los registros demostraron que los vaticinios se cumplieron. Por fortuna, sin consecuencias catastróficas.
Durante la noche, las lluvias fueron copiosas y la actividad eléctrica intensa, al menos en zonas del oeste y suroeste del país.
A modo de ejemplo, el medio Info Ciudad del Plata, del departamento de Montevideo, divulgó videos donde se aprecia el fenómeno en la zona, muy cerca de Montevideo.
En similar sentido, la cuenta de X @AficionadoMeteo, dedicada al seguimiento de fenómenos meteorológicos en el país, publicó un registro de la ciudad coloniense de Nueva Palmira, en el que se aprecia la cortina de agua que se abatió sobre el área.
Noche martes 11| En Nueva Palmira depto. Colonia, diluviaba y tormenta eléctrica. ?? Vía seguidora. pic.twitter.com/oGMiDOMOnW— Matias Clima Meteo ???? ?? (@AficionadoMeteo) November 12, 2025
De acuerdo con el pronóstico actual de Inumet, no se producirían nuevas lluvias hasta el fin de semana.
