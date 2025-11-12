Contenido creado por Gerardo Carrasco
Catarata y refucilos: la alerta meteorológica cesó, pero se cumplió cerca de Montevideo

En la zona de Playa Pascual, al oeste de la capital, las lluvias y la actividad eléctrica fueron intensas.

12.11.2025 07:20

Pasadas las 20:00 horas del martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes”. De acuerdo con el organismo, un frente frío ingresaba al país y podía generar tormentas, “algunas puntualmente fuertes”.

Con el paso de las horas, la alerta cobró mayor alcance territorial e, incluso, en algunas zonas del país escaló a nivel naranja.

Finalmente, a las 07:00 de hoy todas las advertencias cesaron, pero los registros demostraron que los vaticinios se cumplieron. Por fortuna, sin consecuencias catastróficas.

Durante la noche, las lluvias fueron copiosas y la actividad eléctrica intensa, al menos en zonas del oeste y suroeste del país.

A modo de ejemplo, el medio Info Ciudad del Plata, del departamento de Montevideo, divulgó videos donde se aprecia el fenómeno en la zona, muy cerca de Montevideo.

En similar sentido, la cuenta de X @AficionadoMeteo, dedicada al seguimiento de fenómenos meteorológicos en el país, publicó un registro de la ciudad coloniense de Nueva Palmira, en el que se aprecia la cortina de agua que se abatió sobre el área.

De acuerdo con el pronóstico actual de Inumet, no se producirían nuevas lluvias hasta el fin de semana.