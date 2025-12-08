Casupá: ocho consorcios presentaron propuestas para precalificación de la represa

Locales

Montevideo Portal

Este lunes, OSE llevó a cabo el acto de recepción de propuestas para la precalificación de la represa en el arroyo Casupá.

En tal sentido, fueron ocho los consorcios que presentaron propuestas para la etapa inicial; la lista está compuesta por empresas locales y extranjeras:

• CWE China International Water & Electric Corp

• Consorcio en formación CCCC–YREC–IMPACTO (CCCC Water Resources and Hydropower Construction Co. Ltd. – Yellow River Engineering Consulting Co. Ltd. – Impacto Construcciones SA)

• Consorcio en formación Casupá Sinohydro – Grinor

• Consorcio en formación Rovella – CVC

• Consorcio en formación Espina – Consultora de Riegos

• Consorcio en formación Constructor de Presas en Uruguay (Traxpalco – Berkes – Toniolo Busnello)

• Consorcio en formación Teyma – Conconcreto

• Consorcio en formación CMC – Pietroboni

En rueda de prensa consignada por Telemundo, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, sostuvo: “Estamos conversando con cada uno de los propietarios de tierras que se ven afectadas por el proyecto. Lo venimos haciendo de manera tranquila, silenciosa y conversando con todos. Nos ponemos a disposición para hacer el mejor proceso posible. Hay una represa que es imprescindible, pero también hay un costado humano que está allí: algunos viven, otros no, todos tienen su realidad y nosotros la estamos queriendo entender y atender caso a caso”. Según sostuvo, “todas las grandes empresas uruguayas están participando”, así como “empresas de primera línea a nivel mundial”.

Montevideo Portal