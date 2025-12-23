Castillo ganó la elección en el Partido Comunista, pero desistió del cargo: los motivos

Política

Luego de que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, fuera electo secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU) en el XXXIII Congreso del Partido, el jerarca anunció que no iba a poder cumplir con las funciones como secretario debido a su actividad en el ministerio.

Castillo había conseguido 618 votos, nueve más que Óscar Andrade, quien obtuvo 609. Además, se eligieron 60 titulares y 30 suplentes, en lo que el partido definió como un Comité Central paritario, ya que entre los 63 titulares (tres de ellos de la Unión de la Juventud Comunista) quedaron 32 hombres y 31 mujeres.

El ministro deja de ser el secretario general tras haber asumido en 2017.

Según supo Montevideo Portal, el senador Andrade fue designado en el cargo de Castillo luego de que el Comité Central del partido resolviera por unanimidad que Andrade lo suplante. De este modo, la definición no respondió únicamente al resultado de la votación, sino a un acuerdo alcanzado por parte de los integrantes de la organización del PCU.

“Nosotros [integrantes del Partido Comunista] teníamos claro que Juan [Castillo], con la responsabilidad que tenía en el ministerio, que era una responsabilidad a la que necesitaba aportar el mayor tiempo posible, más en este año, en que hubo Consejo de salarios, convenio colectivo, y fue absorbido casi por completo”, explicó Daniel Diverio, de la secretaria de Canelones del PCU.

Agregó: “Entonces, por supuesto, que el partido necesitaba corregir y tener también una conducción política con mayor disposición de tiempo”.

Ante esto, el partido evaluó la situación y concluyó que Castillo debía continuar en el ministerio, manteniendo su rol como miembro del Poder Ejecutivo, y en el área de Relaciones Internacionales, una función que —según se entendió— le insume menos tiempo que la que venía desempeñando.

