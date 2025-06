Castillo explicó las tres “franjas” de pauta salarial y habló de “una forma de desindexar”

Política

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, amplió este viernes el anuncio realizado por el gobierno sobre que la pauta salarial incluirá tres “franjas” al momento de establecer los aumentos en el marco de los Consejos de Salarios.

El jerarca dijo que el “punto de partida” en cuanto a las prioridades para la ronda de negociación son los 500.000 trabajadores que cobran en el entorno de $25 mil o menos dinero. “Es ahí donde aparece la figura de distintas proyecciones para la recuperación salarial”, indicó en entrevista con Informativo Sarandí. Estos sectores “van a tener determinadas propuestas para recuperar nivel salarial”, sumó.

Castillo explicó más adelante en la entrevista que para estos trabajadores muchas veces no alcanza solamente con el esquema definido en la pauta, sino que el gobierno también impulsará otras políticas, como el aumento del salario mínimo nacional.

En cuanto a la pauta, luego habrá un sector medio, que será el más amplio y tendrá “un escalón inferior en la propuesta [para el primer sector], pero donde siga habiendo recuperación”.

El ministro indicó que, en cuanto al límite entre el segundo y el tercer sector, el debate está en “el tope” que se utilizará para dividirlos.

En ese tercer escalón se asegurará que no haya pérdida de poder adquisitivo, “pero va a ser difícil que allí se llegue a una recuperación”.

Sobre los niveles de las franjas, el ministro dijo que el gobierno busca “afinar los números” para dialogar con empresarios y trabajadores en el marco del Consejo Superior Tripartito.

El ministro fue consultado sobre si la desindexación salarial estaría vigente para los salarios superiores a $160.000.

“Aparece un número, que no sé de dónde salió y no lo voy a convalidar. Lo cierto es que cuando hablamos de tres niveles que van a tener distintos tratamientos en los puntos de recuperación, si se quiere una lectura más fina es una forma de desindexar, o al menos no contemplar con los mismos criterios el comportamiento de ese salario”, señaló.

Repreguntado, Castillo admitió que “muy refinadamente existe una línea que puede ser interpretada así”.

El ministro ratificó que sobre el punto hay “distintas visiones”, y que desde el Poder Ejecutivo se apunta a “construir una base de consenso”.

