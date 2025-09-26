Judiciales

Caso de mujer que dejó morir a su hijo junto a inodoro dio un revés y pasará a la cárcel

Un Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia por el caso de la madre que dejó morir a su hijo junto a un inodoro en una casa de Playa Hermosa (Maldonado), momento en el que también estaba la pareja de la condenada y padre del bebé fallecido.

La mujer fue condenada a 13 años de prisión por un delito de homicidio especialmente agravado, por lo que en su momento se dispuso que fuera enviada a la cárcel. Sin embargo, la defensa presentó una serie de recursos alegando problemas de salud como una trombosis venosa profunda en el brazo izquierdo.

En ese momento, abril de este año, la jueza Andrea Pereyra dio lugar al pedido y dispuso la prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica.

Sin embargo, Apelaciones revocó el fallo bajo el argumento de que no existen razones médicas, porque la defensa de la mujer no dejó acreditado esto a través de una pericia. Ahora, la condenada deberá pasar a cumplir prisión efectiva pero se le descuenta el tiempo que transcurrió la pena como medida domiciliaria.

El fallo Apelaciones, del que informó en primera instancia FM Gente y accedió Montevideo Portal, se da luego de que la Fiscalía apelara el fallo de la jueza Pereyra.

El caso ocurrió en 2022, cuando la mujer tomó misoprostol para interrumpir el embarazo. Sin embargo, la mujer expulsó al niño con síntomas de vida dado que tenía varios meses de gestación. Ante esto, la madre y el padre del bebé lo dejaron junto a un inodoro hasta que falleciera. El hombre, por su parte, también fue condenado a prisión por 12 años.

