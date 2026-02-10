Caso cerrado: confirman condena para el argentino que mató a dos modelos en Maldonado

Judiciales

Un tribunal de apelaciones confirmó la condena del argentino Nicolás Rocca, luego de que protagonizara un siniestro fatal en Maldonado en el que murieron dos mujeres también oriundas de Argentina.

De esta manera, el tribunal dispuso que Rocca sea enviado a prisión por cinco años y seis meses por un delito de homicidio culpable. La sentencia, favorable a las víctimas, se da luego de que la defensa del argentino apelara la decisión de la Justicia en primera instancia.

Rocca fue condenado, además, por un delito de lesiones culposas de calidad gravísimas, luego de que otra joven resultara lesionada por el impacto.

La sentencia significa el cierre del caso y considera que lo sucedido fue una tragedia, dado que Rocca condujo de forma no apta y no tuvo cuidado al invadir la senda contraria. El choque se dio en el carril en el que iban las fallecidas, dos modelos llamadas Josefina Ferrero y Micaela Trinidad.

La defensa del condenado, a cargo de Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, argumentó que el proceso tuvo falta de rigor científico en cuanto a las pericias. Además, alegaron que existen elementos que indicarían una falla mecánica, y la existencia de un tercer vehículo.

Sin embargo, la sentencia descartó lo argumentado por los abogados y mantuvo la condena al entender, además, que se debe cumplir en prisión efectiva por la gravedad de lo sucedido.

