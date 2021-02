Política

Caso Toma: contadora Pérez aseguró que "si fuera hombre" la investigación "no existiría"

Giuliana Pérez dijo que "nadie cuestionaría el actuar del exjerarca ni el de su equipo de trabajo" si ella no fuera mujer.

El nombre de la contadora Giuliana Pérez apareció en la opinión pública en septiembre de 2020. La funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) era parte del equipo técnico que acompañó a Miguel Ángel Toma en viajes oficiales cuando se desempeñaba como secretario de Presidencia (segundo Gobierno de Tabaré Vázquez).

Dichos viajes, especialmente uno a la ciudad de Roma, están siendo investigados por la Justicia y le valieron un sumario y una suspensión por seis meses a Toma en su labor como fiscal de Gobierno por presuntas irregularidades. Entre ellas, se discute la idoneidad técnica del equipo que lo acompañaba.

Luego de un prolongado silencio, Toma se manifestó a través de una carta destinada a determinados medios, entre ellos Radio Sarandí, donde aseguraba que el Ejecutivo "lo persigue" y presentó un documento que, a su entender, comprueba la idoneidad de su equipo.

Toma envió a Sarandí una carta del Dr. Paul Reichler, socio del estudio "Foley Hoag", que defendió a Uruguay en los juicios con Philip Morris, Italba Corporation y Ritika Mehta (Aratirí).

"Considero que todas las personas referidas en estos laudos, como miembros del equipo legal del Uruguay, actuaron con idoneidad técnica suficiente (...), contribuyendo a la defensa del caso, que se manifestó en los laudos obtenidos, todos ellos favorables a Uruguay", escribió Reichler.

A través de sus redes sociales, la contadora Pérez también se expresó y defendió este lunes la "idoneidad técnica" del equipo.



"Las únicas personas que pueden juzgar nuestra idoneidad técnica son las personas con las que trabajamos. Cómo son el Dr. y el estudio de EEUU. No una persona que ni siquiera nos conoce y nos hace 5 preguntas en una investigación", escribió Pérez en su Twitter este lunes.

Este martes fue a más y aseguró que la investigación "no existiría" si el asesor de Toma fuera hombre.

"Con la carta de Paul, actual abogado de Uruguay y socio del estudio Foley ya quedó acreditada nuestra idoneidad. Lo más loco es que si yo fuera hombre esta investigación no existiría, y nadie cuestionaría el actuar del ex jerarca ni el de su equipo de trabajo. Tendencioso no?", escribió este martes.

