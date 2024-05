Caso Penadés: tras denuncia de Ghione, FA apunta a accionar del Ministerio del Interior

Política

La bancada parlamentaria del Frente Amplio se reunió este lunes con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, para analizar que acciones tomar con respecto al caso del exsenador Gustavo Penadés y los chats que intercambió con el ahora expresidente del directorio del Partido Nacional Pablo Iturralde.

En rueda de prensa, la diputada Micaela Melgar y el senador José Carlos Mahía (coordinadores de ambas bancadas) consideraron que los “hechos acontecidos en los últimos días eran de gravedad”.

“Consideramos que estamos viviendo cotidianamente situaciones que están poniendo en riesgo los acuerdos que tenemos como sociedad. Por ejemplo, la protección de la democracia, de las instituciones y el respeto a las acciones de esas instituciones”, sostuvo Melgar.

Por su parte, Mahía consideró los hechos que se divulgaron la pasada semana “una perla más de un collar que ha estado lleno de escándalos a lo largo de este gobierno”.

En esta línea, Mahía consideró que ha habido un “deterioro de la calidad democrática” en el país, por lo que desde la oposición se respaldo al sistema de Justicia.

“Dentro de ese sistema la Fiscalía General tiene un rol muy importante. No para los partidos políticos, para los ciudadanos. Para asegurar que la Fiscalía sea independiente hay que abstenerse de hacer lo que se hizo hasta ahora, que es presionar a la Justicia. Ese fue el eje central que detonó la renuncia del presidente del Partido Nacional. Llama la atención que no haya habido un reproche de parte de su partido sobre su conducta. No me imaginó a un presidente del FA haciendo gala en ninguna conversación de presiones a algún fiscal del país”, apuntó el dirigente de Asamblea Uruguay.

Dar explicaciones

Tras lo expresado por la fiscal Alicia Ghione el pasado jueves en audiencia cuando señaló que Crimen Organizado “la jodió” al ocultarle información para la investigación por la que imputó por 22 delitos a Penadés, el FA apuntó que hay que poner el foco en la actuación que tuvo el Ministerio del Interior.

“Esta fiscal llamó a Asuntos Internos y a otras oficinas especializadas porque estamos hablando de una situación del Ministerio del Interior muy grave. El FA va a convocar al ministro [Nicolás Martinelli], pero veremos en qué oportunidad y ámbito. El Ministerio del Interior tiene que dar explicaciones”, dijo Mahía.

Según denunció Ghione en la audiencia, mientras hubo periodistas que accedieron a las carpetas con audios y videos, en el caso de Fiscalía no tuvo acceso a esa información ya que ese material estaba encriptado. La investigadora ordenó en los últimos días incautar material de Interpol.

Fuentes de la oposición consultadas por Montevideo Portal, señalaron que la fuerza política todavía no definió si interpelará al ministro Martinelli, pero se seguirá analizando la posibilidad.

