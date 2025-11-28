Caso Penadés: declararán en Fiscalía dos abogados por la investigación a Alicia Ghione

Judiciales

El fiscal de Delitos Económicos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, citó para el próximo lunes a dos abogados en el marco de la investigación contra su par Alicia Ghione, quien fue denunciada por presuntas irregularidades en la investigación del caso de explotación sexual contra el exsenador Gustavo Penadés.

La declaración del lunes se sumará a la de Romina Celeste Papasso, una de las víctimas públicas del caso, que fue citada en varias ocasiones por la Fiscalía dirigida por Rodríguez.

El próximo lunes se espera el testimonio de la abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), Soledad Suárez, y el defensor Juan Pedro Núñez.

En el caso de Suárez, se la citará para contar su rol en el marco de la defensa de las víctimas del caso, dado que más de una veintena de los denunciantes fueron defendidos por el consultorio.

Papasso había dicho que Suárez había tenido un rol importante para enseñarles a los denunciantes qué decir y cómo presentarse ante las diferentes pericias psiquiátricas a las que se debían someter. De hecho, Papasso contó que Ghione tomó declaración a dos menores en un bar de Montevideo y que Suárez estaba presente.

Por otro lado, la citación de Núñez se debe a una entrevista que Papasso dio a Crónicas del Este en la que aseguró que el defensor le ordenó “romper” su celular.

Papasso había acudido a él, según la recomendación que le habían hecho desde el consultorio de la Udelar, por el chat falso que había hecho, en donde supuestamente un menor hablaba con el exdocente de Historia Sebastián Mauvezín, también imputado en la causa.

“Me llevaron a un abogado en ese momento para supuestamente representarme por lo que supuestamente había pasado, que yo había hecho, y el abogado me pidió que rompiera el teléfono para saber que no lo había pedido la fiscal, que no había conversaciones con ella”, dijo Papasso en entrevista con el citado medio.

