Judiciales

Caso Penadés: Tribunal revocó la sentencia que habilitaba a Mauvezín a circular de día

El Tribunal de Apelaciones de 4º Turno revocó la sentencia que habilitaba al profesor Sebastián Mauvezín, imputado desde 2023 por el caso Penadés, a cumplir arresto domiciliario nocturno.

Con la nueva resolución, el hombre acusado de ser nexo entre el exsenador blanco y menores de edad deberá cumplir arresto domiciliario total con tobillera electrónica, informó El País y confirmó Montevideo Portal.

La sentencia de la jueza suplente Gabriela Azpiroz permitía que el docente pudiera circular libremente. La Fiscalía General de la Nación decidió apelar la resolución de la Justicia, ya que entiende que tanto Mauvezín como Penadés son un riesgo para la investigación, dado que quisieron armar una indagatoria paralela cuando aún no estaban en prisión preventiva.

En esa misma audiencia, la Justicia resolvió que Penadés siga con la medida cautelar impuesta por 180 días. Se prevé que el juicio oral y público se lleve a cabo el próximo 2026.

El exsenador del Partido Nacional es investigado por múltiples delitos que van desde abuso sexual a explotación sexual de menores.