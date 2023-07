Caso Mía Etcheverría: qué declaró cuando fue detenida y qué tiene Fiscalía en su contra

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Días antes de que partiera un vuelo de la aerolínea Iberia con destino a España, Mía Etcheverría —cuyo nombre real es Camila Navarro— estaba comprando ropa para la persona que tenía el boleto para ir hacia el país europeo. Unos días antes, también, había acompañado al hombre a comprar el pasaje, porque según declaró Etcheverría ante la fiscal Cristina Falcomer, él no sabía cómo hacerlo.

Lo cierto es que la incautación de los siete kilos de cocaína, distribuidos en dos valijas, fue parte de un control de rutina. Pero también aparece como un dato de la realidad que, una vez que la Fiscalía tomó el caso, se actuó rápidamente para encontrar elementos que le permitieran pedir la prisión preventiva para los cinco involucrados, por ser imputados por un delito de exportación de sustancias estupefacientes.

Al analizar las conversaciones por WhatsApp que tuvieron los involucrados, al Ministerio Público le queda claro que el intento de sacar la droga del país fue premeditado, pese a que cuatro imputados declararon que no sabían que esa droga estaba en las valijas, salvo el hombre que iba a viajar.

Etchevarría, expareja de Richard Chengue Morales —con quien tiene dos hijas—, no era amiga de ninguno de los otros detenidos, pese a que declaró serlo. En los chats existen indicios de que todos sabían que el pasado sábado intentarían sacar la cocaína del país. Uno de los mensajes que envió la actriz, en el marco de una charla sobre la sustancia, indica que sabía qué viajaba en las valijas, según pudo saber Montevideo Portal con fuentes de la causa.

Esto último le da la pauta a la fiscal de que, efectivamente, Etcheverría fue parte de la organización y posterior intento de ejecución del delito. A su vez, Falcomer descartó que el exfutbolista Morales tuviera algo que ver en el modus operandi de los delincuentes.

En las últimas horas fue detenido otro hombre, también mayor de edad, que sabía lo que iban a intentar hacer los cinco imputados. Pese a que son seis los detenidos hasta ahora, la Fiscalía no considera por el momento que se trate de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Por último, se realizaron escuchas telefónicas que dan indicios de que no sería la primera vez que la actriz comete un ilícito de este tipo. De igual forma, Falcomer no presentó esto como un elemento firme, porque en las grabaciones obtenidas gracias al aval de la Justicia no queda del todo claro que fuera así. “Da la pauta, pero no explicita”, agregó el informante.

No hizo nada, según ella

Cuando Etcheverría fue detenida, declaró que ella no era consciente de que la droga estuviera dispuesta en la valija y mucho menos de que su “amigo” buscara sacarla del país, según contó su abogado, Pablo Casas, a Montevideo Portal. Argumentó que ella había ayudado a comprar el boleto de avión al hombre porque “no tenía mucha idea de cómo se hacía”. Asimismo, declaró que los cinco detenidos se conocían porque tenían una relación de amistad, algo que para Fiscalía ya está descartado.

Bajo la versión de que eran amigos es que la imputada declaró que, a su entender, no había cometido ningún tipo de irregularidad o delito. De nuevo, esto para la fiscal Falcomer no es así y se basa en las conversaciones, así como también en las acciones anteriores al viaje, como haberle comprado ropa o —más relevante aún— haberse asegurado de que la sustancia estuviera en el equipaje.

Según se pudo corroborar en la investigación, Etcheverría le hizo las valijas al hombre que viajaría a España. Ambas eran iguales y tenían doble fondo: primero iba la ropa y debajo la droga.

La defensa de la expareja de Morales pidió esta semana que su clienta fuera enviada a prisión domiciliaria, porque consideran que no hay ningún elemento firme contra ella y tampoco representa un riesgo para la investigación.

Casas explicó que, “objetivamente, no hay más que una mujer que fue a acompañar a un amigo a un viaje y se encontró con esa situación”.

