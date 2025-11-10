Internacionales

Caso Loan: la nueva medida de la Justicia de Argentina que es clave para su búsqueda

A casi un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño argentino que hubiese cumplido ocho años en mayo de este 2025, la Justicia dio un giro en la investigación que podría ser clave para encontrarlo.

La titular del Juzgado Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dio la autorización judicial para que se realicen nuevos rastrillajes en cuatro lagunas del departamento de 9 de Julio, en Corrientes, indicó Infobae.

La resolución judicial habilita a investigar en cuerpos de agua próximos a donde el niño fue visto por última vez el pasado 13 de junio de 2024 después de almorzar junto a familia y amigos en la casa de su abuela. La orden de la Justicia tiene una duración inicial de 50 días, que podrá prorrogarse.

El día que Loan desapareció fue la primera vez que visita Algarrobal. “Es muy triste. José no puede estar acá, en casa, porque le falta un hijo. Quizá estamos conversando y nos caemos, lloramos, pero nos levantamos otra vez. Estamos de pie. La verdad es que ya es mucho tiempo un año, un año sin saber... Por favor, que hablen, que digan de una vez dónde está Loan, qué pasó ese día”, dijo su madre, María, a Infobae.

Por la desaparición del niño de Corrientes hay siete personas detenidas y procesadas, que irán a un juicio oral por la sustracción y el ocultamiento de un menor de edad, entre ellas: su tía y su tío político —Laudelina Peña y Antonio Benítez—; Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, la ex funcionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío (RE) Carlos Guido Pérez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.

Los investigadores de la causa afirman que detrás de la desaparición de Loan hubo un “plan coordinado”, que consistió en alejarlo de su padre y hacerle creer al resto de las personas que el niño se había perdido.

Sin embargo, la Justicia no encontró “en ninguna oportunidad rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, donde según su familia se perdió.

Los investigadores del caso tienen la hipótesis de que Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi “alejaron” al niño del cuidado de su padre mientras almorzaba y lo llevaron a un espacio lejos de su “alcance visual”.

Luego, los imputados montaron una escena para “entorpecer e imposibilitar” el hallazgo del pequeño.

La última foto de Loan fue tomada el 13 de junio de 2024 a las 13:52, cuando caminaba junto a su familia hacia el naranjal, a 500 metros de la casa de su abuela, Catalina.

La última vez que el niño fue visto fue entre las 13:52 y las 14:25. Los niños que lo acompañaban dijeron que Loan desapareció en ese momento.

“Me pregunto por qué, para qué. Una criatura, un inocente. No se entiende esto. La verdad, es muy difícil, muy difícil. Pero no bajo los brazos. Voy a hacer todo lo que haga falta, voy a seguir con esto, voy a seguir porque yo quiero saber qué pasó, quiero encontrarlo. No pierdo la fe ni la esperanza de que van a lograr encontrarlo y que está vivo”, dijo su madre.