Caso Loan: citan “urgente” a declarar a senador que habría presionado a familiares

La desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio pasado en la provincia argentina de Corrientes, continúa acaparando la atención de la opinión pública del país vecino, que contempla con estupor y desconfianza los escasos avances policiales y las acusaciones cruzadas de los allegados al pequeño.

En las últimas horas, el Juzgado Federal de Primera Instancia de la localidad de Goya, donde se lleva adelante la causa, solicitó de “modo urgente” que el senador provincial Diego Pellegrini se presente a declarar.

Pellegrini, integrante de la Unión Cívica Radical, fue señalado por Macarena Peña, prima del pequeño, como responsable de una intromisión y de presiones para modificar su declaración y la de su madre. De acuerdo con el mandato judicial, el senador deberá comparecer en un plazo máximo de 48 horas.

Macarena Peña señaló a Pellegrini como la persona que estuvo dentro de uno de los vehículos cuando Laudelina Peña —su madre y tía de Loan— declaró por primera vez en un fuero provincial. En esa ocasión, Laudelina dijo que Loan había sido atropellado por una camioneta.

Posteriormente, Macarena desmintió los dichos de su madre y dijo que ambas habían recibido instrucciones para hacer semejante declaración. También detalló que se les había ofrecido “una casa, un auto y una moto” a cambio de mentir.

“El día que fuimos a declarar a Goya subimos a una camioneta que en un momento del camino paró y nos cambiaron a otra. Ahí se subió como acompañante Diego Pellegrini”, contó la joven ante la prensa días atrás. “Manejaba Codazzi [entonces abogado de Laudelina, y ahora acusado de soborno] y del lado del acompañante, Pellegrini. Él gira y nos habla de lo que tenía que decir mi mamá y también de la casa que nos iba a dar si decíamos lo que nos dijeron”, detalló.

Sin embargo, en su declaración ante la Justicia, Macarena matizó sus dichos, aunque siguió apuntando a Pellegrini.

“Me baso en la forma en la que me llevaron a declarar. Me sentí indefensa. Me fui sola. No tuve el asesoramiento de nadie. Nos cambiaron de vehículo. Y ahí se subió un señor que yo quiero identificar. Para mí se trata de un senador de Corrientes. En el camino hacemos un cambio, y yo lo quiero reconocer”, dijo la joven, según divulgó la agencia Noticias Argentinas.

“Puedo decir el nombre y apellido. Pero no estoy del todo segura. Lo tengo que ver personalmente. Por foto es Diego Pellegrini. Estoy 90 por ciento segura. Nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a dar una casa. Mi mamá le dio los detalles de la casa que queríamos, por temor”, sostuvo.

“Puedo reconocerle la voz también. Mi mamá también lo puede reconocer. No puedo hablar con ella. Me va a apoyar porque es la verdad. Es muy grave toda la situación. Dos policías no nos pueden cuidar en este momento”, manifestó, con temor por su vida.