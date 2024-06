Caso Loan: ¿Por qué la Policía hizo “diligencias” en Artigas por la búsqueda del niño?

Policiales

El director de Investigación de la Policía Nacional, Juan Rodríguez, confirmó en rueda de prensa que se realizaron “diligencias” en una localidad de Artigas en el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño argentino de 5 años que ya lleva 13 días desaparecido.

Esto se supo luego de que este martes el Ministerio del Interior de Uruguay incluyera al menor en su lista de personas ausentes, al publicar su foto y algunos datos básicos que pueden identificarlo.

Rodríguez afirmó que la razón por la que se realizaron “diligencias policiales” en el departamento del norte de Uruguay fue por una información recibida desde Argentina.

“La Policía Nacional, a través de Crimen Organizado e Interpol, está trabajando directamente en coordinación con las autoridades argentinas, específicamente con el sistema de búsqueda de las personas ausentes. Es una tarea de colaboración y apoyo que se hace normalmente”, detalló.

En este marco, dijo que, mediante un “protocolo” que hace que las autoridades locales traten el caso como si fuera de este país, se genera “una alerta” en el sistema de gestión de seguridad pública “por averiguación de paradero o por ubicación de una persona ausente”.

“A raíz de eso, la Policía de todo el país está en contacto con la información y los datos de la persona que se estaría buscando”, agregó. Así, confirmó que llegó una “información desde Argentina” sobre una localidad de Artigas, aunque señaló que el dato no era “verosímil” y provenía de una presunta “vidente”, pero que el protocolo exigía investigar de todos modos.

“Es una información que Argentina nos trasmite. Normalmente chequeamos toda la información, aun cuando los datos no son verosímiles y aunque no haya elementos para suponer que está en Uruguay”, apuntó Rodríguez. Según reafirmó, la presencia del niño en ese lugar señalado es algo “descartado”.

“Simplemente la alerta es una parte del protocolo que ellos cumplen, porque liberaron a toda la Región 4 de Interpol, que incluye Uruguay, y por ahí es donde se generó”, agregó.

“Está descartado, pero igual se hizo la diligencia policial en ese sentido”, enfatizó.

Sobre el caso en particular, si bien se maneja la hipótesis de una red de trata de personas, el policía indicó que “es un tema que no es tan simple de catalogar”, y “a nivel de los perfiles de los tratantes y del tráfico de personas hacia Uruguay” no hay elementos “para considerar esa posibilidad”.

“Uruguay no es un país de destino de personas traficadas y tratadas. Nunca estamos desechando ningún tipo de información o hipótesis, pero no existe la probabilidad desde el punto de vista de la inteligencia criminal y de los antecedentes que tiene nuestro país en este sentido”, sentenció.

