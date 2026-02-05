Caso Epstein: divulgan fotografías de su cadáver y detalles inéditos sobre su muerte

Internacionales

En medio del fervor por los miles de archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos del caso Jeffrey Epstein, se divulgaron las primeras imágenes de su cadáver y detalles inéditos de su muerte.

A través de BBC Verify, la cadena BBC publicó fotos del momento en el que, el 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda y cuando lo atendieron los paramédicos del Correccional Metropolitano de Nueva York antes del juicio en su contra por cargos de tráfico sexual y conspiración.

Los documentos, que no fueron editados, muestran el cuello del empresario, así como signos de lesiones. Los archivos también tienen detalles de la autopsia del fallecido y un informe sobre su salud mental, que fue realizado días antes de que se suicidara.

Las fotos del momento de la muerte de Epstein lo muestran rodeado de los médicos, que intentaron reanimarlo. Fueron tomadas el 10 de agosto de 2019, a las 6:49. Dieciséis minutos antes lo habían encontrado en el piso, y a las 6:39 lo declararon muerto.

El empresario ya había intentado suicidarse el 23 de julio del mismo año, por lo que tenía vigilancia específica. También acusó a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, de haber intentado matarlo, según se desprende el informe del FBI.

El 9 de agosto, la noche antes de que Epstein se suicidara, los policías no realizaron las revisiones que tenían que hacer entre las 3:00 y las 5:00. Además, las cámaras estaban fuera de servicio.

Epstein en Uruguay

Por los archivos en cuestión, se supo que el magnate y pederasta tenía un vínculo con Uruguay, a través de Punta del Este, donde estuvo dos veces.

Una de ellas fue entre finales de 2016 y comienzos de 2017, cuando —en el marco de una serie de comunicaciones con el ex primer ministro de Israel Ehud Barak— le dice que pretende reunirse con él, pero que antes debe viajar al destino uruguayo.

Sin embargo, en la última información que surgió de los mensajes que recibió y envió Epstein, aparece que el estadounidense había arribado a Uruguay otra vez; precisamente, en 2011, cuando Epstein contactó a la agencia de viajes As Small World para organizar la llegada a Uruguay.

En el mensaje, se especifica que uno de los atractivos de la península esteña son “las opciones de vida nocturna y entretenimiento más elegantes de Sudamérica”. Epstein habría optado por quedarse en José Ignacio, de acuerdo con la cadena de mails.

“La imaginativa estancia Vik José Ignacio exhibe arte y diseño original de artistas uruguayos contemporáneos”, le explicaron desde la agencia de viajes en el mail que data del miércoles 28 de setiembre de 2011.

El caso Epstein no solo tuvo esta ramificación en América Latina, sino que también apareció el nombre de Roberto Giordano como el destinatario de varias transferencias de dinero del estadounidense.

La Justicia de Estados Unidos sospecha que esto está vinculado porque el argentino fue acusado de incluir a menores de 15 años en los desfiles que organizaba.